Молодой омич устроил гонки с полицией, а в итоге на него завели два уголовных дела

Сегодня утром сотрудники полиции преследовали омича, который проигнорировал просьбу остановиться. Позже выяснилось, что он работает в автомастерской и взял машину клиента, чтобы покататься по ночному городу.
Рано утром полицейские заметили автомобиль ВАЗ-217030, который проигнорировал требование остановиться. Тогда сотрудники полиции преследовали машину до улицы Белозерова, где им удалось остановить водителя.
Сотрудники полиции заметили у нарушители признаки опьянения, однако мужчина отказался от прохождения освидетельствования. Вместе с этим им удалось выяснить, что машина омичу не принадлежит.
Полицейским 22-летний мужчина рассказал, что работает в автосервисе на улице Заводская. Ночью он решил выпить после работы и пришел спать в мастерскую. Спустя какое-то время омич решил покататься на чужой машине по ночному городу.
Хозяину машину доложили о случившимся и вернули транспортное средство. Мужчина заявил, что сумма материального ущерба составила 380 тыс. рублей.
На омича завели два уголовных дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ («неправомерное заведение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») и за вождение в пьяном виде (в прошлом году он уже был лишен прав за данное нарушение).
Также на мужчину завели три административных дела за управление машиной без водительских прав, а также за невыполнение требования об остановке автомобиля.