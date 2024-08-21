Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодой омич устроил гонки с полицией, а в итоге на него завели два уголовных дела

Помимо двух уголовных дел, на него завели еще три административных.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром сотрудники полиции преследовали омича, который проигнорировал просьбу остановиться. Позже выяснилось, что он работает в автомастерской и взял машину клиента, чтобы покататься по ночному городу.

Рано утром полицейские заметили автомобиль ВАЗ-217030, который проигнорировал требование остановиться. Тогда сотрудники полиции преследовали машину до улицы Белозерова, где им удалось остановить водителя.

Сотрудники полиции заметили у нарушители признаки опьянения, однако мужчина отказался от прохождения освидетельствования. Вместе с этим им удалось выяснить, что машина омичу не принадлежит.

Полицейским 22-летний мужчина рассказал, что работает в автосервисе на улице Заводская. Ночью он решил выпить после работы и пришел спать в мастерскую. Спустя какое-то время омич решил покататься на чужой машине по ночному городу.

Хозяину машину доложили о случившимся и вернули транспортное средство. Мужчина заявил, что сумма материального ущерба составила 380 тыс. рублей.

На омича завели два уголовных дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ («неправомерное заведение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») и за вождение в пьяном виде (в прошлом году он уже был лишен прав за данное нарушение).

Также на мужчину завели три административных дела за управление машиной без водительских прав, а также за невыполнение требования об остановке автомобиля.