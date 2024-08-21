Дайверы обнаружили два тела внутри затонувшей у берегов Сицилии суперъяхты

Внутри затонувшей у берегов Сицилии суперъяхты Bayesian обнаружены тела двух человек. Всего на борту утонувшего во время урагана 19 августа корабля находились 22 человек — 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Кому именно принадлежат обнаруженные дайверами тела, пока не уточняется, пишет Corriere della Sera. Официально известно об одном погибшем и 15 выживших. Шесть человек официально числятся пропавшими без вести.