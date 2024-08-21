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Дайверы обнаружили два тела внутри затонувшей у берегов Сицилии суперъяхты

Внутри затонувшей у берегов Сицилии суперъяхты Bayesian обнаружены тела двух человек. Всего на борту утонувшего во время урагана 19 августа корабля находились 22 человек — 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Кому именно принадлежат обнаруженные дайверами тела, пока не уточняется, пишет Corriere della Sera. Официально известно об одном погибшем и 15 выживших. Шесть человек официально числятся пропавшими без вести.

Источник: Reuters

Как пишет газета, дайверы добрались до пассажирских кают. Однако дальнейшие поиски сильно затрудняются из-за узких пространств внутри корабля. В воде плавают личные вещи и одежда пассажиров и экипажа, что тоже сильно мешает исследовать обломки. Дайверы сменяются через каждые несколько минут. Морское дно в районе кораблекрушения исследует робот береговой охраны.

По данным агентства ANSA, дайверы уже успели осмотреть каюту владельца судна, известного английского бизнесмена Майкла Линча, но ничего не нашли. Предполагается, что пропавших без вести удастся найти в пассажирских каютах. Сотрудник береговой охраны Винченцо Дзагаролу вчера, 20 августа, заявил, что пропавшие, вероятно, не смогли выбраться из яхты во время крушения и погибли.

Английская парусная суперъяхта Bayesian затонула у берегов Сицилии 19 августа. Среди пропавших без вести числятся Линч, его 18-летняя дочь Ханна и юрист фирмы Clifford Chance Крис Морвильо и председатель Morgan Stanley International Джонатан Блумер. Тело одного официально погибшего, корабельного повара из Канады, было обнаружено на берегу. Яхта находится примерно в 800 м от берега и на глубине около 50 м.