Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 частных домов в Новошахтинске

Как сообщается в Telegram-канале главы администрации Новошахтинска Сергея Бондаренко, в течение дня специалисты, входящие в состав комиссии по обследованию и оценке повреждений, провели обход в районе падения обломков сбитой ракеты. Сейчас идет оценка причиненного ущерба. С собственниками домовладений проводится разъяснительная работа по сбору документов, необходимых для оказания помощи.