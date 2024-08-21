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Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 частных домов в Новошахтинске

Взрывная волна от ракеты, сбитой над Ростовской областью, повредила окна и двери в 15 частных домах Новошахтинска.

Как сообщается в Telegram-канале главы администрации Новошахтинска Сергея Бондаренко, в течение дня специалисты, входящие в состав комиссии по обследованию и оценке повреждений, провели обход в районе падения обломков сбитой ракеты. Сейчас идет оценка причиненного ущерба. С собственниками домовладений проводится разъяснительная работа по сбору документов, необходимых для оказания помощи.

Ранее стало известно, что из-за сбитой сегодня ночью на западе Ростовской области украинской ракеты взрывной волной были повреждены окна и двери. Позже на пустыре начался пожар, который в скором времени был потушен дежурно-спасательным отрядом.