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В Мурманской области выявили угрозу применения беспилотника

МУРМАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Угроза применения беспилотника выявлена в Мурманской области. Приняты необходимые меры по повышению безопасности, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Источник: РИА "Новости"

«На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника. Все необходимые меры по повышению безопасности приняты. Северян прошу быть бдительными и сообщать по номеру 112 о подозрительных ситуациях», — написал Чибис в своем Telegram-канале.

Ранее источник, близкий к аэропортам, сообщал ТАСС о том, что авиаузлы Мурманска и Апатитов не принимают и не выпускают самолеты, введено ограничение воздушного пространства радиусом 100 км. Позже эту информацию подтвердили в Росавиации.

Аэропорт Мурманска находится в 23 км от города, недалеко от поселка Мурмаши. В год пассажиропоток авиаузла составляет более 1 млн человек. Апатитский аэропорт «Хибины» расположен в центре Мурманской области.