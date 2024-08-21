В Мурманской области выявили угрозу применения беспилотника

«На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника. Все необходимые меры по повышению безопасности приняты. Северян прошу быть бдительными и сообщать по номеру 112 о подозрительных ситуациях», — написал Чибис в своем Telegram-канале.
Ранее источник, близкий к аэропортам, сообщал ТАСС о том, что авиаузлы Мурманска и Апатитов не принимают и не выпускают самолеты, введено ограничение воздушного пространства радиусом 100 км. Позже эту информацию подтвердили в Росавиации.
Аэропорт Мурманска находится в 23 км от города, недалеко от поселка Мурмаши. В год пассажиропоток авиаузла составляет более 1 млн человек. Апатитский аэропорт «Хибины» расположен в центре Мурманской области.