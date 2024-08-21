В Мурманской области выявили угрозу применения беспилотника

Ранее источник, близкий к аэропортам, сообщал ТАСС о том, что авиаузлы Мурманска и Апатитов не принимают и не выпускают самолеты, введено ограничение воздушного пространства радиусом 100 км. Позже эту информацию подтвердили в Росавиации.