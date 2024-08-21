Стали известны итоги расследования крушения вертолета президента Ирана

В мае вертолет возвращался в Иран после мероприятия в Азербайджане, где открыли новые гидроузлы «Гудаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз (Аракс). На борту вертолета находились президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник. Все они погибли.