Стали известны итоги расследования крушения вертолета президента Ирана

«Существует полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», — сказал источник в иранских спецслужбах.
По его словам, число пассажиров в вертолете было выше нормы, из-за чего он не смог взлететь на нужную высоту и в тумане врезался в гору.
В мае вертолет возвращался в Иран после мероприятия в Азербайджане, где открыли новые гидроузлы «Гудаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз (Аракс). На борту вертолета находились президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник. Все они погибли.
Ранее сообщалось, что плохие метеоусловия могли стать причиной жесткой посадки вертолета Раиси. Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи указывал, что в день катастрофы был очень густой туман, местами падал снег.