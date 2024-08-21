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Стали известны итоги расследования крушения вертолета президента Ирана

В Иране завершено расследование крушения вертолета президента Эбрахима Раиси, инцидент признан несчастным случаем. Такую информацию озвучило издание Fars.

Источник: РИА "Новости"

«Существует полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», — сказал источник в иранских спецслужбах.

По его словам, число пассажиров в вертолете было выше нормы, из-за чего он не смог взлететь на нужную высоту и в тумане врезался в гору.

В мае вертолет возвращался в Иран после мероприятия в Азербайджане, где открыли новые гидроузлы «Гудаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз (Аракс). На борту вертолета находились президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник. Все они погибли.

Ранее сообщалось, что плохие метеоусловия могли стать причиной жесткой посадки вертолета Раиси. Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи указывал, что в день катастрофы был очень густой туман, местами падал снег.