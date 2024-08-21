Майкл Линч и его дочь погибли в кораблекрушении в Италии

Ранее агентство Reuters сообщило, что водолазы подняли из яхты, лежащей на глубине 49 м, тела четырех человек. С учетом того, что сразу после крушения, произошедшего 19 августа, из воды достали тело шеф-повара яхты Рекальдо Томаса, общее число жертв достигло пяти. Пропавшими без вести числятся еще два пассажира яхты.
Всего, помимо Линча, его дочери и повара, после крушения без вести пропали председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International 70-летний Джонатан Блумер и его 71-летняя жена Джуди, 59-летний юрист фирмы Clifford Chance Крис Морвилло и его 57-летняя жена Неда.
Парусное судно Bayesian под флагом Великобритании длиной 56 м, на борту которого находились 22 человека (12 гостей и 10 членов экипажа), затонуло недалеко от Палермо. Предположительно, это произошло из-за урагана. Береговой охране удалось спасти 15 пассажиров, в том числе годовалого ребенка, которого доставили в больницу. Затонувшее судно находится на глубине 49 м на расстоянии около 800 м от берега.