Майкл Линч и его дочь погибли в кораблекрушении в Италии

Парусное судно Bayesian под флагом Великобритании длиной 56 м, на борту которого находились 22 человека (12 гостей и 10 членов экипажа), затонуло недалеко от Палермо. Предположительно, это произошло из-за урагана. Береговой охране удалось спасти 15 пассажиров, в том числе годовалого ребенка, которого доставили в больницу. Затонувшее судно находится на глубине 49 м на расстоянии около 800 м от берега.