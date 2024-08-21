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На М-4 под Батайском из-за вспыхнувшей фуры растянулась внушительная пробка

Очевидцы сообщили о серьезной пробке под Батайском из-за горящей фуры.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» под Батайском растянулся внушительный затор. Об этом сообщают очевидцы.

Сложности с проездом сейчас сохраняются на 10-километровом участке от Самарского шоссе до поселка Дорожного, в обратную сторону, к поселку, пробка по М-4 растянулась примерно на 6 км.

Предварительно, затор могла спровоцировать вспыхнувшая фура. Судя по видео в соцсетях, машина оказалась охвачена пламенем и черным дымом.

В пресс-службе МЧС сообщили, что пожарные уже потушили возгорание. Бригада выехала на 1075-й км примерно в 16:34, в 17:54 пламя ликвидировали. Всего выгорело 30 кв. метров. На месте от экстренной службы работали 6 человек, использовалось две единицы техники.