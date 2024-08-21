На М-4 под Батайском из-за вспыхнувшей фуры растянулась внушительная пробка

В пресс-службе МЧС сообщили, что пожарные уже потушили возгорание. Бригада выехала на 1075-й км примерно в 16:34, в 17:54 пламя ликвидировали. Всего выгорело 30 кв. метров. На месте от экстренной службы работали 6 человек, использовалось две единицы техники.