На М-4 под Батайском из-за вспыхнувшей фуры растянулась внушительная пробка

На трассе М-4 «Дон» под Батайском растянулся внушительный затор. Об этом сообщают очевидцы.
Сложности с проездом сейчас сохраняются на 10-километровом участке от Самарского шоссе до поселка Дорожного, в обратную сторону, к поселку, пробка по М-4 растянулась примерно на 6 км.
Предварительно, затор могла спровоцировать вспыхнувшая фура. Судя по видео в соцсетях, машина оказалась охвачена пламенем и черным дымом.
В пресс-службе МЧС сообщили, что пожарные уже потушили возгорание. Бригада выехала на 1075-й км примерно в 16:34, в 17:54 пламя ликвидировали. Всего выгорело 30 кв. метров. На месте от экстренной службы работали 6 человек, использовалось две единицы техники.