Власти Украины эвакуируют население из 14 населенных пунктов ДНР

Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через город осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными киевским властям городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.