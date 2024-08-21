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Власти Украины эвакуируют население из 14 населенных пунктов ДНР

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинские власти проводят принудительную эвакуацию из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщило Министерство реинтеграции страны в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями. Такое решение единогласно согласовали на заседании координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации населения в условиях военного положения», — говорится в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, это касается городов Красноармейск и Родинское, а также сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишино.

О том, что из населенных пунктов Красноармейского района началась принудительная эвакуация семей с детьми, в понедельник заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через город осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными киевским властям городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.