Власти Украины эвакуируют население из 14 населенных пунктов ДНР

«Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями. Такое решение единогласно согласовали на заседании координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации населения в условиях военного положения», — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, это касается городов Красноармейск и Родинское, а также сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишино.
О том, что из населенных пунктов Красноармейского района началась принудительная эвакуация семей с детьми, в понедельник заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через город осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными киевским властям городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.