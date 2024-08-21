В Башкирии опрокинулся автобус с детьми

По предварительным данным, сегодня ближе к вечеру на 28-м км дороги Новобелокатай — Белянка — Перевоз, 56-летний водитель за рулем автобуса «Мерседес», не справился с управлением и допустил опрокидывание. В момент аварии в автобусе находились 17 детей в возрасте от 10 до 16 лет. Дети ехали из детского лагеря Туймазинского района в Екатеринбург.