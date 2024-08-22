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Суд заочно приговорил Дмитрия Гудкова* к восьми годам колонии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Суд заочно приговорил признанного в РФ иноагентом экс-депутата Дмитрия Гудкова* к восьми годам колонии общего режима за фейки о российской армии, сообщила в среду прокуратура Москвы.

Источник: © РИА Новости

«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Дмитрия Гудкова* к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти)», — говорится в сообщении.

Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернете, сроком на четыре года.

В суде было установлено, что Гудков* в своем канале на одном из видеохостингов разместил видеоролик, содержащий под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции.

Уточняется, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Гудкова* заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

Прокуратура