Суд заочно приговорил Дмитрия Гудкова* к восьми годам колонии

«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Дмитрия Гудкова* к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти)», — говорится в сообщении.
Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернете, сроком на четыре года.
В суде было установлено, что Гудков* в своем канале на одном из видеохостингов разместил видеоролик, содержащий под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции.
Уточняется, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Гудкова* заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента