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Алаудинов сообщил об отсутствии наемников среди пленных в Курской области

Иностранных граждан нет в числе пленных на территории спецназа «Ахмат» в Курской области, заявил в эфире «Первого канала» командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.

Источник: Александр Река/ТАСС

«Для нас принципиальной разницы, кто они по национальности, нет. <…> На участке, где мы взяли пленных, ни одного иностранца на данный момент нет», — сказал Алаудинов.

Среди убитых бойцами «Ахмата» иностранцев тоже нет, добавил командир отряда. У большинства зашедших на территорию Курской области не было документов, добавил Алаудинов.

По его словам, в регионе шла «очень жесткая битва».

«Противник вначале огромным количеством бронированной техники пытался пробиться через нас, и действительно было уничтожено очень много техники противника», — сказал командир «Ахмата».

С 6 августа в Курской области идут бои с вооруженными силами Украины (ВСУ). Боевые действия идут в приграничных Суджанском и Кореневском районах, кроме того, сообщалось о попытках украинских сил прорваться в соседний с Суджанским Беловский район.

Во всей области действует режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. По словам Алаудинова, продвижение ВСУ в регионе остановлено.