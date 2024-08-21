Алаудинов сообщил об отсутствии наемников среди пленных в Курской области

«Для нас принципиальной разницы, кто они по национальности, нет. <…> На участке, где мы взяли пленных, ни одного иностранца на данный момент нет», — сказал Алаудинов.
Среди убитых бойцами «Ахмата» иностранцев тоже нет, добавил командир отряда. У большинства зашедших на территорию Курской области не было документов, добавил Алаудинов.
По его словам, в регионе шла «очень жесткая битва».
«Противник вначале огромным количеством бронированной техники пытался пробиться через нас, и действительно было уничтожено очень много техники противника», — сказал командир «Ахмата».
С 6 августа в Курской области идут бои с вооруженными силами Украины (ВСУ). Боевые действия идут в приграничных Суджанском и Кореневском районах, кроме того, сообщалось о попытках украинских сил прорваться в соседний с Суджанским Беловский район.
Во всей области действует режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. По словам Алаудинова, продвижение ВСУ в регионе остановлено.