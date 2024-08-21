Главу управления цифровой трансформации ФСИН арестовали за взятку

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника УЦТ ФСИН России Тимченко Алексея Владимировича на срок два месяца, то есть до 19 октября 2024 года», — сказала собеседница агентства.
Согласно официальному сайту ФСИН, начальником управления является полковник внутренней службы Алексей Тимченко. Задачами управления являются организация обеспечения учреждений и органов УИС программным обеспечением, обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки, формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации.