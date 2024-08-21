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Главу управления цифровой трансформации ФСИН арестовали за взятку

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в среду арестовал начальника управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Источник: РИА "Новости"

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника УЦТ ФСИН России Тимченко Алексея Владимировича на срок два месяца, то есть до 19 октября 2024 года», — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России задержан начальник управления цифровой трансформации ФСИН России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Согласно официальному сайту ФСИН, начальником управления является полковник внутренней службы Алексей Тимченко. Задачами управления являются организация обеспечения учреждений и органов УИС программным обеспечением, обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки, формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации.

ФСБ