В суд поступило дело Винатье

Лоран Винатье обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Он является сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» (Centre for Humanitarian Dialogue) и был задержан в Москве в начале июня. Как сообщили тогда в ФСБ, он собирал в России сведения военного характера, которые могли быть использованы в ущерб безопасности.