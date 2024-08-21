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В суд поступило дело Винатье

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении гражданина Франции, признанного в РФ иноагентом, Лорана Винатье поступило в Замоскворецкий суд Москвы для рассмотрения по существу. Соответствующая информация отразилась в электронной картотеке дел.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«Текущее состояние дела подсудимого Винатье: зарегистрировано», — сказано в картотеке.

Лоран Винатье обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Он является сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» (Centre for Humanitarian Dialogue) и был задержан в Москве в начале июня. Как сообщили тогда в ФСБ, он собирал в России сведения военного характера, которые могли быть использованы в ущерб безопасности.

После задержания Винатье признал вину в неисполнении обязанностей иноагента.