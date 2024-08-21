«Страна.ua»: три роты ВСУ отказались выполнять приказы под Покровском

Три роты Нацгвардии Украины отказались выполнять приказы под Покровском, написала «Страна.ua» со ссылкой на одного из военных. Боец пожаловался на «огромный кадровый голод» и некомпетентность командования, приказавшего выдвигаться на позиции, которые уже были заняты противником. В Раде признают, что многие солдаты самовольно покидают части и целые полосы фронта оставлены на произвол. Подробности о положении дел на линии боевого соприкосновения — в нашем материале.