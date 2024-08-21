Адвокат рассказал о просьбе экс-полковника Захарченко отправить его на СВО

Она пояснила, что соответствующее прошение он подал почти год назад, официально ему не отказывают, но и не заключают контракт.
«Отказа нет, говорят, что необходимо пройти отборочные мероприятия, но ничего не происходит», — пояснила адвокат.
Из-за такой ситуации он обратился с письмом к президенту РФ (копия есть в распоряжении РИА Новости).
«Я являюсь офицером запаса, имею боевой опыт в Чечне, три высших образования, степень кандидата экономических наук, более 16 лет работал на оперативных должностях, в том числе руководил подразделениями в центральном аппарате МВД России. Желая быть полезным Родине, максимально применить свой опыт и знания на благо государства, я обратился по месту отбывания наказания в Военный комиссариат по Республике Мордовия с заявлением о заключении контракта на прохождение военной службы в зоне проведения специальной военной операции», — пишет Захарченко.
По его словам, в сентябре прошлого года из комиссариата ему ответили, что он включён в кадровый список кандидатов для заключения контракта, но отборочных мероприятий так и не назначили, остальные обращения игнорировали. Захарченко также настаивает, что его не приглашают на встречи с сотрудниками комиссариата, которые приезжают в колонию для встречи с другими заключенными. Один раз за желание встретиться он даже попал в ШИЗО.
«Представители военного комиссариата заключают контракт со всеми желающими из числа осужденных, кроме меня… Более того, сотрудники колонии в устной форме сообщили мне, что если я и дальше буду проявлять желание служить Родине, то буду объявлен злостным нарушителем с изменением режима на более строгий», — отметил Захарченко.
Бывший полковник настаивает, что полностью подпадает под действие закона, позволяющего осужденному заключить контракт и «не оставит попыток быть полезным своей стране и предложить свою кандидатуру на любую позицию в зоне боевых действий».
В мае 2022 года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима за взятки на 1,4 миллиарда рублей.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры экс-полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.