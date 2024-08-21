Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС Ирана опровергли заявления Fars о крушении вертолета Раиси, пишут СМИ

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Генштаб ВС Ирана отвергает заявления агентства Fars о причинах крушения вертолета бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство Mehr.

Источник: Reuters

В среду иранское агентство Fars со ссылкой на источник в органах госбезопасности страны передавало, что вертолет Раиси в день крушения перевозил на два пассажира больше установленного регламента. Агентство также сообщало, что вертолет разбился из-за непогоды, поэтому пилот не смог набрать нужную высоту и врезался в горы.

«Центр коммуникаций генерального штаба вооруженных сил отвергает якобы заявления о причинах крушения вертолета Эбрахима Раиси… То, что в якобы новостях Fars указывается о нахождении двух лишних человек в вертолете в нарушение протокола безопасности и указывается в качестве одной из причин крушения вертолета… является ложным», — говорится в сообщении агентства.

Генштаб ВС Ирана также призвал СМИ быть осторожными при публикации материалов о новостях в сфере безопасности и обороны, и отметил, что власти ранее уже сообщали о причинах крушения воздушного судна.

Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла.