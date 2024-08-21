ВС Ирана опровергли заявления Fars о крушении вертолета Раиси, пишут СМИ

В среду иранское агентство Fars со ссылкой на источник в органах госбезопасности страны передавало, что вертолет Раиси в день крушения перевозил на два пассажира больше установленного регламента. Агентство также сообщало, что вертолет разбился из-за непогоды, поэтому пилот не смог набрать нужную высоту и врезался в горы.