ВС Ирана опровергли заявления Fars о крушении вертолета Раиси, пишут СМИ

В среду иранское агентство Fars со ссылкой на источник в органах госбезопасности страны передавало, что вертолет Раиси в день крушения перевозил на два пассажира больше установленного регламента. Агентство также сообщало, что вертолет разбился из-за непогоды, поэтому пилот не смог набрать нужную высоту и врезался в горы.
«Центр коммуникаций генерального штаба вооруженных сил отвергает якобы заявления о причинах крушения вертолета Эбрахима Раиси… То, что в якобы новостях Fars указывается о нахождении двух лишних человек в вертолете в нарушение протокола безопасности и указывается в качестве одной из причин крушения вертолета… является ложным», — говорится в сообщении агентства.
Генштаб ВС Ирана также призвал СМИ быть осторожными при публикации материалов о новостях в сфере безопасности и обороны, и отметил, что власти ранее уже сообщали о причинах крушения воздушного судна.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла.