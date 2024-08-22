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Погиб в Курской области: в Алуште простились с пехотинцем Олегом Рожковым

Погибшего в Курской области бойца 810-й бригады морской пехоты ЧФ Олега Рожкова проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщает глава администрации города Галина Огнева.

Источник: РИА "Новости"

«Алуштинцы сегодня простились с храбрым воином и замечательным человеком — рядовым Вооруженных Сил Российской Федерации Рожковым Олегом Игоревичем, который погиб, исполняя свой воинский долг в специальной военной операции», — написала мэр в своем Telegram-канале.

По информации главы администрации Алушты, в октябре 2022 года Олег Рожков был мобилизован из Белогорского района в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота, в Севастополь. 8 августа этого года он погиб, выполняя свой воинский долг, защищая интересы страны и мирных жителей Курской области.

Близкие люди отзывались о нем как об ответственном, добром и отзывчивом человеке, настоящем патриоте своей страны.