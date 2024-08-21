В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

«В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ по Брянской области и подразделениями вооруженных сил. Противнику нанесено огневое поражение», — написал глава региона.
По его словам, обстановку на месте боестолкновения удалось стабилизировать, она находится под контролем регионального оперативного штаба.
Нападение на Курскую область
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 21 августа, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли до 4400 военнослужащих и 65 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.