СК возбудил новое дело из-за задержания активистов на Комендантском проспекте

Следователи повторно возбудили уголовное дело после задержания активистов на Комендантском проспекте, где на днях между таксистами произошел громкий конфликт из-за конкуренции. До этого первое разбирательство инициировали по статье о превышении должностных полномочий, но его отменила прокуратура. Сейчас это решение обжалуют. Теперь к нему добавили еще одно — по статье о служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.