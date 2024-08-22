СК возбудил новое дело из-за задержания активистов на Комендантском проспекте

Следователи повторно возбудили уголовное дело после задержания активистов на Комендантском проспекте, где на днях между таксистами произошел громкий конфликт из-за конкуренции. До этого первое разбирательство инициировали по статье о превышении должностных полномочий, но его отменила прокуратура. Сейчас это решение обжалуют. Теперь к нему добавили еще одно — по статье о служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
— 19 августа полицейские без законных оснований задержали активистов, прибывших на Комендантский проспект, чтобы выяснить причины происходящих на месте конфликтов в сфере такси. Далее они доставили общественников в отделы, где против них составили подложные документы о совершении ими мелкого хулиганства, что опровергается собранными доказательствами, — рассказали в ведомстве.
Тогда протоколы направили в суд, после чего активистам назначили административные аресты. Правоохранители продолжают разбирательство.