Российские бойцы освободили от ВСУ поселок Нечаев в Курской области

Напомним, в Курскую область для противостояния вторгшемуся врагу были переброшены наиболее опытные и боеспособные подразделения. Среди них различные отряды спецназа “Ахмат”, 810 бригада морской пехоты и добровольческая интребригада “Пятнашка”, воюющая Донбассе с 2014 года. Все они громят врага, уничтожая огромное количество техники и живой силы.