Российские бойцы освободили от ВСУ поселок Нечаев в Курской области

Бойцы батальонов «Арбат» и «Сармат», входящих в интербригаду «Пятнашка», выбили ВСУ из поселка Нечаев Курской области. Видео, записанное военнослужащими, опубликовал проект WarGonzo.
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Напомним, в Курскую область для противостояния вторгшемуся врагу были переброшены наиболее опытные и боеспособные подразделения. Среди них различные отряды спецназа “Ахмат”, 810 бригада морской пехоты и добровольческая интребригада “Пятнашка”, воюющая Донбассе с 2014 года. Все они громят врага, уничтожая огромное количество техники и живой силы.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апты Алаудинов заявил, что подразделения ВСУ на курском направлении блокированы, и идет их выдавливание из населенных пунктов.