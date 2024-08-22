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Что произошло в Иркутске в ночь на 22 августа: последние новости

В Иркутске пламя охватило склад со строительными материалами.

Источник: Комсомольская правда

Аварий с летальным исходом произошла на Байкальском тракте. Водитель иномарки не справился с управлением и влетел в дерево. В результате столкновения 25-летний мужчина погиб, а еще двое человек получили травмы.

Склад стройматериалов загорелся в Иркутске. На улице Главная Кировская огонь охватил 150 квадратных метров. Для борьбы с пламенем к месту пожара прибыли 17 специалистов, а также шесть единиц техники.

Дачник-майнер из Братска по решению суда должен заплатить энергетикам 3,3 миллиона рублей. Мужчина спрятал в контейнере 34 машинки для майнинга.

Биологи Иркутского государственного института разрабатывают новое оборудование. Различные приспособления и инструменты они создают на 3D-принтере. Проект биологов оценил Фонд содействия инновациям.