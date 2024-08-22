Что произошло в Иркутске в ночь на 22 августа: последние новости

Аварий с летальным исходом произошла на Байкальском тракте. Водитель иномарки не справился с управлением и влетел в дерево. В результате столкновения 25-летний мужчина погиб, а еще двое человек получили травмы.
Склад стройматериалов загорелся в Иркутске. На улице Главная Кировская огонь охватил 150 квадратных метров. Для борьбы с пламенем к месту пожара прибыли 17 специалистов, а также шесть единиц техники.
Дачник-майнер из Братска по решению суда должен заплатить энергетикам 3,3 миллиона рублей. Мужчина спрятал в контейнере 34 машинки для майнинга.
Биологи Иркутского государственного института разрабатывают новое оборудование. Различные приспособления и инструменты они создают на 3D-принтере. Проект биологов оценил Фонд содействия инновациям.