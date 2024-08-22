Белоусов поздравил военных РФ с освобождением Новгородского и Желанного в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением населенного пункта Новгородское в ДНР.
«В результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения противник понес существенные потери и обратился в бегство», — подчеркнул Белоусов в поздравительной телеграмме.
Он добавил, что бойцы бригады с честью выполняют задачи на самых сложных и ответственных направлениях, проявляя массовый героизм и стойкость. Ими освобожден 21 населенный пункт на территориях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
Глава военного ведомства направил поздравления командованию и личному составу 239-го гвардейского танкового Краснознаменного, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургского казачьего полка, участвовавшего в освобождении 8 населенных пунктов в ДНР.
«Проявляя пример стойкости и упорства в боях, вами освобожден населенный пункт Желанное», — отметил Белоусов, добавив, что воины-танкисты уверенно продвигаются вперед на красноармейском направлении.
С освобождением Желанного министр поздравил 228-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознаменный полк. По его словам, в ходе спецоперации воины-гвардейцы успешно вели боевые действия на ряде направлений, участвовали в освобождении девяти населенных пунктов ДНР.
Направлено поздравление и 80-му гвардейскому Краснознаменного танковому полку с освобождением Желанного. Белоусов подчеркнул также, что в боях за Авдеевку, Соловьево и Новопокровское личный состав полка показал образцы мужества и отваги, а противник с потерями отступает на Запад.
Новгородское — это один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел для ВСУ. Об освобождении этого населенного пункта стало известно на днях. Отмечалось, что Вооруженные силы РФ разгромили там мощную группировку ВСУ.
Накануне Минобороны сообщило о взятии Желанного на покровском направлении.