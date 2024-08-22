Белоусов поздравил военных РФ с освобождением Новгородского и Желанного в ДНР

Направлено поздравление и 80-му гвардейскому Краснознаменного танковому полку с освобождением Желанного. Белоусов подчеркнул также, что в боях за Авдеевку, Соловьево и Новопокровское личный состав полка показал образцы мужества и отваги, а противник с потерями отступает на Запад.