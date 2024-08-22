Mash: Брянская область дважды была атакована украинской ДРГ из 200 человек

Тем временем в соседней Курской области продолжаются бои, которые начались 6 августа после того, как украинская армия прорвала в этом регионе оборону. По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» успешно отразили попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька. Российские войска ~захватили двух украинских солдат в плен~ и уничтожили два танка, американский бронетранспортер М113 и шесть боевых бронированных машин.