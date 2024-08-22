Во Владивостоке возбудили дело после отравления в ресторане

ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации с пищевым отравлением посетителей ресторана во Владивостоке, сообщает СК РФ.
Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о том, что в ресторане Burny пятизвездочного отеля на мысе Бурный
«В СМИ и социальной сети сообщается, что в августе текущего года с признаками пищевого отравления после посещения одного из ресторанов в городе Владивостоке госпитализированы 10 человек. В СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В следственном управлении РИА Новости подтвердили, что речь идет об отравлении в ресторане отеля на мысе Бурный. Также там добавили, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», пока задержанных в рамках дела нет.
Отель на мысе Бурный — один из двух отелей, которые начинали строить во Владивостоке под брендом Hyatt. Их возведение началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Было заведено уголовное дело о халатности. Позже отели выкупили сторонние компании.