Во Владивостоке возбудили дело после отравления в ресторане

Отель на мысе Бурный — один из двух отелей, которые начинали строить во Владивостоке под брендом Hyatt. Их возведение началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Было заведено уголовное дело о халатности. Позже отели выкупили сторонние компании.