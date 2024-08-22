Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке возбудили дело после отравления в ресторане

Во Владивостоке возбудили дело после отравления посетителей ресторана отеля.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации с пищевым отравлением посетителей ресторана во Владивостоке, сообщает СК РФ.

Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о том, что в ресторане Burny пятизвездочного отеля на мысе Бурный 7—8 августа отравились и были госпитализированы более 10 человек.

«В СМИ и социальной сети сообщается, что в августе текущего года с признаками пищевого отравления после посещения одного из ресторанов в городе Владивостоке госпитализированы 10 человек. В СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В следственном управлении РИА Новости подтвердили, что речь идет об отравлении в ресторане отеля на мысе Бурный. Также там добавили, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», пока задержанных в рамках дела нет.

Отель на мысе Бурный — один из двух отелей, которые начинали строить во Владивостоке под брендом Hyatt. Их возведение началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Было заведено уголовное дело о халатности. Позже отели выкупили сторонние компании.