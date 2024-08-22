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Жительница Новосибирска рассказала о подростках-мигрантах, избивших ее сына

Ребенок получил травму головы.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет проводит проверку по сообщению жительницы Новосибирска, которая рассказала, что подростки-мигранты избили её сына на детской площадке.

— В июле подростки во время игры в футбол в ответ на замечание избили мальчика, угрожая физической расправой и оскорбляя по национальному признаку. Пострадавший получил травму головы, ему потребовалась медицинская помощь. Указывается и на другие случаи совершения противоправных действий фигурантами в отношении детей. Никто к ответственности не привлечен, — сообщили в СУ Следственного комитета России.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе и результатах проверок.

СК