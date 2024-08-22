Жительница Новосибирска рассказала о подростках-мигрантах, избивших ее сына

— В июле подростки во время игры в футбол в ответ на замечание избили мальчика, угрожая физической расправой и оскорбляя по национальному признаку. Пострадавший получил травму головы, ему потребовалась медицинская помощь. Указывается и на другие случаи совершения противоправных действий фигурантами в отношении детей. Никто к ответственности не привлечен, — сообщили в СУ Следственного комитета России.