В Хабаровске разоблачили злостного мошенника с автоковриками

Установлено, что в 2021 году мужчина зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и начал производить автомобильные аксессуары. С апреля 2021 года по март 2023 года он публиковал объявления о продаже автоковриков на популярной интернет-платформе. Он требовал от клиентов полную предоплату, после чего прекращал с ними всякий контакт, как только деньги поступали на его счет.