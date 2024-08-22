В Хабаровске разоблачили злостного мошенника с автоковриками

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела, связанного с 27 случаями мошенничества при продаже автокомплектующих, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Установлено, что в 2021 году мужчина зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и начал производить автомобильные аксессуары. С апреля 2021 года по март 2023 года он публиковал объявления о продаже автоковриков на популярной интернет-платформе. Он требовал от клиентов полную предоплату, после чего прекращал с ними всякий контакт, как только деньги поступали на его счет.
В результате оперативных мероприятий сотрудники подразделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, уголовного розыска УМВД по г. Хабаровску выехали во Владивосток и задержали 38-летнего подозреваемого. Оперативники установили, что жертвами мошенника стали жители Хабаровского, Краснодарского и Красноярского краев, а также Новосибирской и Амурской областей и других регионов.
Следственными органами СУ УМВД России по г. Хабаровску была доказана причастность обвиняемого к 27 эпизодам мошенничества, где общий ущерб превысил 350 тысяч рублей. В ходе следствия подсудимый возместил ущерб четырем пострадавшим.
Уголовное дело по статье 159 ч.2 УК РФ «Мошенничество» завершено. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
До вынесения приговора обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.