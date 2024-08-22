Самокаты «набирают скорость»: 73 ДТП в Новосибирской области за 4 месяца

Данные, опубликованные пресс-службой регионального ГАИ, указывают на то, что в этих авариях пострадали 77 человек, из которых 26 — несовершеннолетние. Среди пострадавших как те, кто находился на СИМ, так и пешеходы. Степень тяжести травм варьируется от незначительных до серьезных. Например, в августе в результате столкновения на тротуаре самокатчик причинил травмы 4-летней девочке.