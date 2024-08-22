Самокаты «набирают скорость»: 73 ДТП в Новосибирской области за 4 месяца

В Новосибирской области наблюдается тревожная тенденция роста количества ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). За последние четыре месяца, с апреля по август 2024 года, произошло 73 аварии с участием самокатов, электросамокатов и других подобных транспортных средств.
Данные, опубликованные пресс-службой регионального ГАИ, указывают на то, что в этих авариях пострадали 77 человек, из которых 26 — несовершеннолетние. Среди пострадавших как те, кто находился на СИМ, так и пешеходы. Степень тяжести травм варьируется от незначительных до серьезных. Например, в августе в результате столкновения на тротуаре самокатчик причинил травмы 4-летней девочке.
В сравнении с прошлым годом, когда было зафиксировано 4 серьезных ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 4 человека, текущая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у специалистов ГАИ.
В целях предотвращения подобных инцидентов, сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия, включая беседы с детьми и их родителями. Кроме того, жители Новосибирской области могут сообщать о нарушениях ПДД водителями самокатов через Telegram-бот «Самокаты: общественный контроль».
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что с начала года мамами стали больше сотни девочек-подростков из Новосибирской области.