По делу главы управления ФСИН рассказали подробности

Ранее о его задержании сообщило пресс-бюро ФСИН. Тимченко вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что Тимченко вменяют взятку в 2 миллиона рублей.
«В деле Тимченко фигурируют госконтракты, в том числе касающиеся закупки программного обеспечение и оборудования для защиты информации», — сказал собеседник агентства.
Согласно информации на сайте ФСИН России, в задачи управления входит формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации и информатизации, подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки, а также организация технологической независимости информационных систем и инфраструктуры от иностранных оборудования и программного обеспечения и обеспечение им учреждений и органов УИС.