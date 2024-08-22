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По делу главы управления ФСИН рассказали подробности

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В деле арестованного по обвинению во взяточничестве начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко фигурируют госконтракты по закупке программного обеспечения и оборудования для защиты информации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

Ранее о его задержании сообщило пресс-бюро ФСИН. Тимченко вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что Тимченко вменяют взятку в 2 миллиона рублей.

«В деле Тимченко фигурируют госконтракты, в том числе касающиеся закупки программного обеспечение и оборудования для защиты информации», — сказал собеседник агентства.

Согласно информации на сайте ФСИН России, в задачи управления входит формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации и информатизации, подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки, а также организация технологической независимости информационных систем и инфраструктуры от иностранных оборудования и программного обеспечения и обеспечение им учреждений и органов УИС.