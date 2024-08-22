Минобороны показало кадры боевой работы Су-34 в приграничье Курской области

«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — отмечается в сообщении.
По данным оборонного ведомства, удар наносился по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.