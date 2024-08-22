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Минобороны показало кадры боевой работы Су-34 в приграничье Курской области

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС РФ нанес удар по живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — отмечается в сообщении.

По данным оборонного ведомства, удар наносился по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.