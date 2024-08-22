Российский «Град» уничтожил украинский десант на острове в дельте Днепра

«С получением от воздушной разведки координат цели, расчет РСЗО “Град” артиллерийского соединения из состава группировки войск “Днепр” уничтожил скопление живой силы ВСУ, которое пыталось закрепиться на одном из островов в дельте Днепра в Херсонской области», — сказали в оборонном ведомстве.