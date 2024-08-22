Российский «Град» уничтожил украинский десант на острове в дельте Днепра

«С получением от воздушной разведки координат цели, расчет РСЗО “Град” артиллерийского соединения из состава группировки войск “Днепр” уничтожил скопление живой силы ВСУ, которое пыталось закрепиться на одном из островов в дельте Днепра в Херсонской области», — сказали в оборонном ведомстве.
Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в успешном уничтожении цели.
В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские расчеты группировки войск «Днепр» в круглосуточном режиме наносят удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ на Каховском направлении в Херсонской области.