Российские десантники уничтожили опорники ВСУ в районе Часова Яра

«Танковые экипажи группировки войск “Юг”, выполняющие боевые задачи в интересах 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям ВДВ, действуют в составе бронегрупп и уничтожают укрытую живую силу противника в опорных пунктах районов с многоэтажной застройкой в н. п. Часов Яр в ДНР. Экипажи танков Т-90М “Прорыв” с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорным пунктам ВСУ, расположенным в многоэтажных домах в Часовом Яре», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что танкисты работают как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций. Это позволяет оставаться незамеченными.
«Танки бьют по укреплениям противника в многоэтажных домах. Украинские боевики регулярно пытаются усилить свои подразделения, выслав подкрепление, но еще на подходах новые формирования попадают под огонь. Боевую работу танкисты ведут круглосуточно. В приоритете целей — укрепления противника в городской застройке, скопления личного состава противника и его боевая техника, в том числе иностранного производства», — отметили в военном ведомстве и добавили, что, отработав по цели, танкисты сменили позиции для исключения ответного огня артиллерии противника.