Российские десантники уничтожили опорники ВСУ в районе Часова Яра

«Танки бьют по укреплениям противника в многоэтажных домах. Украинские боевики регулярно пытаются усилить свои подразделения, выслав подкрепление, но еще на подходах новые формирования попадают под огонь. Боевую работу танкисты ведут круглосуточно. В приоритете целей — укрепления противника в городской застройке, скопления личного состава противника и его боевая техника, в том числе иностранного производства», — отметили в военном ведомстве и добавили, что, отработав по цели, танкисты сменили позиции для исключения ответного огня артиллерии противника.