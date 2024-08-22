В двух муниципалитетах Приморья сохраняются переливы

В Приморье из-за прошедших ранее дождей по-прежнему сохраняются крупные переливы в двух муниципалитетах. «Комсомолка» публикует актуальную дорожную обстановку в крае.
По информации краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, переливы сохраняются в Анучинском округе, однако уровень воды в них снизился. На трассе Анучино — Еловка — Муравейка с 29 по 31 километры ограничено движение для легковушек.
В Черниговском округе легковые автомобили не могут проехать по 2-му километру трассы Хабаровск — Владивосток — Абражеевка из-за перелива.
В Хасанском округе на 140 километре дороги Жариково — Комиссарово и 21 километре Сибирцево — Жариково — Комиссарово — Ильинка — Комиссарово наблюдается спад уровень воды, проехать по указанным участкам могут все автомобили.
Дальнереченском районе закрыт проезд по мосту на 1 километре дороги на подъезде к селу Невское. Альтернативный проезд возможен через автодорогу Хабаровск — Владивосток.
«В селах, где отсутствует автомобильное сообщение, работают приморские спасатели. Для жителей отрезанных сел организованы лодочные переправы. Все населенные пункты обеспечены топливом, медикаментами и продуктами питания», — отметили в министерстве ГОЧС.
Напомним, что из-за непогоды в Приморье пять сел отрезаны от «большой земли».