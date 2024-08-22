«Тор-М2» уничтожил два беспилотника ВСУ на Авдеевском направлении

Отмечается, что расчёты ЗРК «Тор-М2» ведут боевую работу круглосуточно. Получив задачу, они совершают марш в один из районов боевого применения, где за несколько минут приводят комплекс из походного положения в боевое и проводят мониторинг воздушного пространства в районе действия артиллеристов. При обнаружении управляемых и противорадиолокационных ракет, самолётов, вертолётов, крылатых ракет, разведывательных и ударных беспилотников, расчет берет их на сопровождение и при подтверждении цели уничтожает её.