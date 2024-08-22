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В вымогательстве у педагогов подозревают депутата Оби Новосибирской области

Женщиная, являясь директором учреждения допобразования, обещала своим сотрудникам неблагоприятные условия труда, если они ей не заплатят.

Руководитель СУ СКР по Новосибирской области возбудил сразу 4 уголовных дела по статье о получении взятки. Фигурантом является директор муниципального учреждения дополнительного образования, она же — депутат Совета депутатов города Оби пятого созыва.

Об этом рассказали в региональном следственном органе и прокуратуре.

По версии следователей, с января 2021 по июнь 2024 года четверо педагогов заплатили директору (подозреваемая) более 370 тысяч рублей.

«Получила от подчиненных ей работников посредством вымогательства взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры НСО.

Сообщается, что в настоящее время проводятся следственные действия.