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15-летний ребенок пострадал в аварии под Омском

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими случилось на автомобильной дороге «Челябинск-Новосибирск».

Источник: РИА "Новости"

Авария, результатом которой стали травмы у несовершеннолетнего ребенка, случилась 21 августа на автомобильной дороге «Челябинск-Новосибирск» в районе 828 километра. Как сообщается на официальной странице Госавтоинспекции по Омской области, «Камаз» под управлением 36-летнего водителя, оказался на встречной полосе, где врезался в большегруз «Скания».

В результате аварии в больницу были отправлены водитель и пассажир «Камаза». Это мальчик 2009 года рождения.

В Госавтоинспекции по Омской области сообщили, что все подробности аварии будут установлены в результате проверки.

Ранее «АиФ в Омске» писал о том, что в одном из дворов автомобиль, двигавшийся задним ходом, наехал на ребенка.