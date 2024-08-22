15-летний ребенок пострадал в аварии под Омском

Авария, результатом которой стали травмы у несовершеннолетнего ребенка, случилась 21 августа на автомобильной дороге «Челябинск-Новосибирск» в районе 828 километра. Как сообщается на официальной странице Госавтоинспекции по Омской области, «Камаз» под управлением 36-летнего водителя, оказался на встречной полосе, где врезался в большегруз «Скания».