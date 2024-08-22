Алексей Макеев: «Авангарду» надо наладить игру именно во втором периоде"

— Мы хорошо начали, забили хорошие голы. Потом же, примерно в середине второго периода соперник, можно сказать, ситуацию переломил. Я так понял, у нас пока небольшая проблема со вторым периодом. Надо налаживать игру именно в течение него. Может быть, действовать где-то попроще и где-то делать смены покороче. Больше контролировать шайбу, чтобы все было надежно.