Алексей Макеев: «Авангарду» надо наладить игру именно во втором периоде"

Хоккеисты «Авангарда» 21 августа на домашнем турнире памяти Виктора Блинова победили «Барыс» со счетом 4:3. Встречу в комментарии для «КП Омск» оценил нападающий нашей команды Алексей Макеев, сделавший в матче две голевых передачи.
По словам форварда, понятно, что «Авангарду» надо скорее каждый раз играть проще во вторых периодах:
— Мы хорошо начали, забили хорошие голы. Потом же, примерно в середине второго периода соперник, можно сказать, ситуацию переломил. Я так понял, у нас пока небольшая проблема со вторым периодом. Надо налаживать игру именно в течение него. Может быть, действовать где-то попроще и где-то делать смены покороче. Больше контролировать шайбу, чтобы все было надежно.
— То, что соперник сумел все же отыграться с 0:3 — это психологические проблемы «Авангарда», игровые или что-то еще?
— Где-то это были и наши ошибки, которые «Барыс» использовал.
— Ожидали, что овертайм будет таким коротким?
— Мы там играли по ситуации. Соперник бросил по воротам, наш вратарь хорошо сыграл, мы убежали после этого в контратаку.
— Как оцените конкретно игру вашего звена сегодня?
— В принципе неплохо. Получалось контролировать шайбу, на входе в зону соперника ее сохраняли. Мало допускали потерь. И это привело к одному или двум нашим голам.
— Были ли один-два момента, про которые можно пожалеть, что там чуть-чуть не хватило до гола?
— Конечно, такого не бывает, чтобы каждый момент приводил к голу. Где-то бывают погрешности, которые мешают забить. Для этого и есть тренировки, чтобы над данными проблемами поработать.
Далее «Авангард» 23 августа сыграет в Омске с «Локомотивом». 22-го же встретятся на турнире в дневном матче «Сибирь» и «Барыс», а в вечернем — «Трактор» и «Локомотив».