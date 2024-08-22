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В Тюмени после «гастролей» в Омске задержали продавца якобы старинных монет

В минувший вторник, 20 августа 2024 года, правоохранительные органы Тюменской области объявили о задержании гражданина, которого обвиняют в мошеннических действиях при продаже якобы старинных монет.

Источник: РИА "Новости"

Озвучено, что 52-летний уроженец Ленинградской области «гастролировал» со своим товаром по стране и до «поимки» местными стражами порядка успел побывать в том числе в Омске.

«Продавал монеты сувенирные… Катерина, Петр… До этого были в Перми, Омске, Томске, Новосибирске», — озвучивает на размещенном видео предполагаемый преступник.

Подчеркивается, что мужчина сознался в инкриминируемом ему преступлении, более подробно его позиция по вменяемым в вину обстоятельствам не раскрыта. Также представлена информация о том, что у ленинградца уже имеются судимости за аналогичные преступления.

«Установлено, что в день преступления потерпевший находился на парковке гипермаркета. К его автомобилю подошел мужчина, который сообщил о возможном выгодном предложении. Злоумышленник показал заявителю старинные монеты якобы времен царской России, сообщив тому, что они изготовлены из серебра и имеют историческую ценность. Подозреваемый добавил, что данные монеты найдены им при раскопке старинного здания его родственников. Доверчивый гражданин согласился на покупку и передал за нее свои денежные средства», — описывают предположительно последнее преступление «гастролера» на территории Тюмени в полиции.

Обозначено, что в данном случае речь идет о материальном ущербе на сумму свыше 30 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, а подозреваемый помещен под стражу. Заявлено также, что высока вероятность выявления иных пострадавших в городах России, однако конкретные данные пока не приводятся.