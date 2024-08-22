В Тюмени после «гастролей» в Омске задержали продавца якобы старинных монет

«Установлено, что в день преступления потерпевший находился на парковке гипермаркета. К его автомобилю подошел мужчина, который сообщил о возможном выгодном предложении. Злоумышленник показал заявителю старинные монеты якобы времен царской России, сообщив тому, что они изготовлены из серебра и имеют историческую ценность. Подозреваемый добавил, что данные монеты найдены им при раскопке старинного здания его родственников. Доверчивый гражданин согласился на покупку и передал за нее свои денежные средства», — описывают предположительно последнее преступление «гастролера» на территории Тюмени в полиции.