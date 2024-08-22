Не поделили дорогу: в Новосибирске мужчина во время ссоры украл видеорегистратор

В Новосибирске произошло необычное событие. Мужчина, находясь за рулем, поссорился с другим водителем, сообщает пресс-служба МВД по НСО.
В пылу спора, водитель Toyota Camry выхватил видеорегистратор из автомобиля потерпевшего, 39-летнего местного жителя. Общая стоимость ущерба составила 23 тысячи рублей.
Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, подозреваемый, 25-летний житель Советского района, был задержан. Ранее он не имел проблем с законом.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске женщина побила гантелей машину бывшего мужа.