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Не поделили дорогу: в Новосибирске мужчина во время ссоры украл видеорегистратор

Подозреваемый, 25-летний житель Советского района, был задержан.

В Новосибирске произошло необычное событие. Мужчина, находясь за рулем, поссорился с другим водителем, сообщает пресс-служба МВД по НСО.

В пылу спора, водитель Toyota Camry выхватил видеорегистратор из автомобиля потерпевшего, 39-летнего местного жителя. Общая стоимость ущерба составила 23 тысячи рублей.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, подозреваемый, 25-летний житель Советского района, был задержан. Ранее он не имел проблем с законом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске женщина побила гантелей машину бывшего мужа.