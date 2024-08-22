«Мне нужны твои кроссовки и телефон»: жителю Оренбурга неизвестный угрожал ножом в Забайкальском крае

В полицию Читы обратился местный житель из Оренбурга. Он рассказал, что неизвестный угрожал ему ножом, похитил его телефон и кроссовки. Об этом КП-Иркутск сообщили в управлении МВД России по Забайкальскому краю.
Правоохранители установили, что по приезде в Читу, мужчина познакомился на вокзале с каким-то мужчиной. Разговор завязался, они решили купить алкоголь и отправиться на теплотрассу, которая находится под железнодорожным мостом.
— Во время распития алкоголя, новый знакомый потребовал у жителя Оренбурга сотовый телефон и спортивную обувь. Получив отказ, неизвестный достал нож и приставил его к шее потерпевшего. Испугавшись, он отдал свои кроссовки и гаджет, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Полицейские опросили свидетелей и очевидцев. По оперативной информации стало известно, что вор может прятаться в лесу, неподалеку от Читы. Поэтому начали исследовать лесной массив. И вот, наконец, спустя пару дней подозреваемый был задержан. Им оказался 38-летний неоднократно судимый мужчина.
Сейчас на него завели уголовное дело по статье за разбой. Пока что он находится в изоляторе временного содержания.