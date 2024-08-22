Британские ВМС сообщили о новых взрывах рядом с судном в Красном море

По его данным, через несколько часов после первоначального нападения рядом с судном произошел еще один взрыв, еще через несколько часов после него — последующие два. При этом в UKMTO уточнили, что команда судна находится в безопасности, и оно продолжает движение в сторону порта назначения. В ходе первой атаки сообщалось о двух взрывах.