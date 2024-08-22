Британские ВМС сообщили о новых взрывах рядом с судном в Красном море

По его данным, через несколько часов после первоначального нападения рядом с судном произошел еще один взрыв, еще через несколько часов после него — последующие два. При этом в UKMTO уточнили, что команда судна находится в безопасности, и оно продолжает движение в сторону порта назначения. В ходе первой атаки сообщалось о двух взрывах.
Нападение на это судно было вторым за прошедшие сутки. Ранее неизвестные на двух лодках атаковали нефтяной танкер Sounion под флагом Греции. Инцидент произошел в 77 морских милях (142 км) к западу от портового города Ходейда. По информации координационного центра, судно было поражено четырьмя снарядами, в результате чего потеряло управление.
В греческой компании Delta Tankers, которой принадлежит танкер, корреспонденту ТАСС подтвердили, что судно дрейфует. «Судно получило небольшие повреждения и сейчас лежит в дрейфе, пока команда оценивает повреждения, прежде чем судно продолжит свой путь», — информировали в компании. В Delta Tankers добавили, что команда танкера в безопасности. Ранее греческие СМИ сообщили, что на борту Sounion находятся 23 филиппинца и 2 россиянина.
Позднее чиновник в международно признанном правительстве Йемена сообщил ТАСС, что один из членов экипажа танкера Sounion был ранен в результате нападения.
Хуситы из движения «Ансар Аллах», которые с ноября 2023 года регулярно наносят удары по коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе, пока не взяли на себя ответственность за нападение. Последний раз повстанцы заявляли об атаке на торговое судно 7 августа.