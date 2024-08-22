В трех регионах России за ночь сбили семь беспилотников

Кроме того, еще один украинский беспилотник был сбит в Брянской области. «Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны России», — заявил губернатор Александр Богомаз. Он добавил, что никто не пострадал, разрушений нет.