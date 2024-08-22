В МВД рассказали подробности жёсткого ДТП с автобусом у КамГЭС в Перми

Напомним, очевидцы, ранее сообщившие о ДТП с автобусом и иномаркой в районе КамГЭС, говорили о том, что в момент удара пассажирам автобуса было страшно. По словам одного из свидетелей, водитель Ford Focus получил травму головы, а люди, находившиеся в салоне общественного транспорта, отделались ушибами.