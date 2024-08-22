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В МВД рассказали подробности жёсткого ДТП с автобусом у КамГЭС в Перми

Авария произошла вечером 21 августа на улице Первомайской.

Источник: Аргументы и факты

Подробности жёсткого ДТП с автобусом в районе КамГЭС в Перми рассказали в МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.

Авария в Орджоникидзевском районе произошла 21 августа около 18:50. По предварительным данным полиции, двигавшийся по улице Первомайской автомобиль Ford Focus, за рулём которого находился водитель 1998 года рождения, в районе дома № 14 выехал на встречную полосу, по которой шёл пассажирский автобус.

«В результате происшествия двое пассажиров автобуса и водитель иномарки получили травмы. Все трое были отпущены без госпитализации. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — рассказали perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.

Напомним, очевидцы, ранее сообщившие о ДТП с автобусом и иномаркой в районе КамГЭС, говорили о том, что в момент удара пассажирам автобуса было страшно. По словам одного из свидетелей, водитель Ford Focus получил травму головы, а люди, находившиеся в салоне общественного транспорта, отделались ушибами.