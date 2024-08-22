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В Башкирии следователи проводят проверку после ДТП с участием автобуса

В Башкирии следователи проводят проверку после ДТП с участием автобуса.

Источник: Архив пресс-службы ГУ МЧС России по РБ

В Белокатайском районе следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. Организована доследственная проверка, сообщили в СК Башкирии.

Напомним, «Башинформ» ранее писал о том, что накануне в вечернее время, передвигаясь по размытой дождями грунтовой дороге, вблизи деревни Ашаево 56-летний водитель автобуса «Мерседес» съехал в кювет и опрокинулся. В момент ДТП в автобусе находились 16 детей, возвращавшихся домой в Свердловскую область из детского лагеря. Пострадавших нет.

«В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий с целью проверки соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров, а также установления причин и условий, способствовавших произошедшему», — говорится в сообщении Следкома.