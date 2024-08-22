Ребенка эвакуировали санавиацией: 5-летний мальчик завел трактор и сбил 7-летнего друга

5-летний мальчик забрался в машину, завел ее и поехал. Но в это время на дороге находился 7-летний друг юного водителя. К несчастью, ребенок не успел отойти. Трактор наехал прямо на него. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД Бурятии.