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Ребенка эвакуировали санавиацией: 5-летний мальчик завел трактор и сбил 7-летнего друга

5-летний мальчик за рулем сбил своего друга в Бурятии.

Источник: Комсомольская правда

В Джидинском районе Бурятии 21 августа 2024 года произошло ужасное. В селе Оер около 13:00 дети, оставшиеся без присмотра родителей, решили поиграть с трактором, стоящим во дворе.

5-летний мальчик забрался в машину, завел ее и поехал. Но в это время на дороге находился 7-летний друг юного водителя. К несчастью, ребенок не успел отойти. Трактор наехал прямо на него. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД Бурятии.

Пострадавшего срочно доставили в больницу.

— Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое, стабильное. Сегодня ребенка бортом санавиации эвакуируют в медицинскую организацию в город Улан-Удэ для дальнейшего лечения, — поделились в Министерстве здравоохранения Бурятии.

Сейчас полиция проводит проверку. Неизвестно, где в это время были родители. На них составили административный протокол за то, что оставили школьников без присмотра и допустили подобное.