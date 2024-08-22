Ребенка эвакуировали санавиацией: 5-летний мальчик завел трактор и сбил 7-летнего друга

В Джидинском районе Бурятии 21 августа 2024 года произошло ужасное. В селе Оер около 13:00 дети, оставшиеся без присмотра родителей, решили поиграть с трактором, стоящим во дворе.
5-летний мальчик забрался в машину, завел ее и поехал. Но в это время на дороге находился 7-летний друг юного водителя. К несчастью, ребенок не успел отойти. Трактор наехал прямо на него. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД Бурятии.
Пострадавшего срочно доставили в больницу.
— Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое, стабильное. Сегодня ребенка бортом санавиации эвакуируют в медицинскую организацию в город Улан-Удэ для дальнейшего лечения, — поделились в Министерстве здравоохранения Бурятии.
Сейчас полиция проводит проверку. Неизвестно, где в это время были родители. На них составили административный протокол за то, что оставили школьников без присмотра и допустили подобное.