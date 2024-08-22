В Волгоградской области после падения БПЛА загорелся объект Минобороны

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена», — говорится в комментарии Бочарова в Telegram-канале регионального правительства.
Пожарно-спасательные службы тушат возгорание. По информации губернатора, погибших нет.
В ночь на 22 августа средства ПВО отражали атаку в нескольких регионах. В Ростовской области было сбито пять БПЛА, в Воронежской и Брянской областях — по одному. По предварительной информации, в этих регионах никто не пострадал, разрушений нет. В Курской области были сбиты две ракеты и один БПЛА.