В Волгоградской области после падения БПЛА загорелся объект Минобороны

В ночь на 22 августа средства ПВО отражали атаку в нескольких регионах. В Ростовской области было сбито пять БПЛА, в Воронежской и Брянской областях — по одному. По предварительной информации, в этих регионах никто не пострадал, разрушений нет. В Курской области были сбиты две ракеты и один БПЛА.