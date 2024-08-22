Бастрыкин поручил разобраться в нападении на священника на Кубани

Ранее «АиФ-Юг» писал — Бастрыкину доложат о нападении мигрантов на семейную пару в Краснодаре. В соцсетях появилась информация о том, что 18 августа во дворе одного из домов в кубанской столице мужчина и женщина неславянской внешности беспричинно нападали на супругов.