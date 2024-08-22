Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться в нападении на священника на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В соцсетях рассказали, что 17 августа мужчина неславянской внешности в ходе дорожного конфликта в станице Марьянской сорвал со священнослужителя православный крест.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее «АиФ-Юг» писал — Бастрыкину доложат о нападении мигрантов на семейную пару в Краснодаре. В соцсетях появилась информация о том, что 18 августа во дворе одного из домов в кубанской столице мужчина и женщина неславянской внешности беспричинно нападали на супругов.