В аэропорту Волгограда ограничили прием и отправку самолетов

Она добавила, что актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут узнать на сайте международного аэропорта Волгограда. Согласно информации онлайн-табло аэропорта Волгограда, задержаны три рейса Волгоград — Москва, один рейс Волгоград — Пермь, а также три рейса Москва — Волгоград.