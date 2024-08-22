В аэропорту Волгограда ограничили прием и отправку самолетов

В ночь на четверг силы ПВО Министерства обороны отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар, жертв нет.
«Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — добавила Голодова.
Она добавила, что актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут узнать на сайте международного аэропорта Волгограда. Согласно информации онлайн-табло аэропорта Волгограда, задержаны три рейса Волгоград — Москва, один рейс Волгоград — Пермь, а также три рейса Москва — Волгоград.