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В аэропорту Волгограда ограничили прием и отправку самолетов

ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Ограничения введены на прибытие и отправку рейсов в аэропорту Волгограда после атаки БПЛА на регион, часть рейсов задерживается. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь АО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на четверг силы ПВО Министерства обороны отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар, жертв нет.

«Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — добавила Голодова.

Она добавила, что актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут узнать на сайте международного аэропорта Волгограда. Согласно информации онлайн-табло аэропорта Волгограда, задержаны три рейса Волгоград — Москва, один рейс Волгоград — Пермь, а также три рейса Москва — Волгоград.