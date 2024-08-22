Пропавшую в Маврикии челябинку нашли убитой

Ранее мы писали, что Залия Шамигулова бесследно исчезла 17 августа. Заявление о пропаже подала в местную полицию подруга, с которой челябинка отдыхала на острове. Последний раз Залию видела живой хозяйка квартиры, когда та садилась в машину к своему знакомому, чтобы уехать в город Кюрпип. Как рассказали корреспонденту chel.aif.ru родственники девушки, в этом городе жил молодой человек по имени Шихаиб Наби (Shuhaib Nabee), с которым встречалась Залия. За рулем автомобиля был друг ее бойфренда. Он отрицал свою причастность к исчезновению россиянки.