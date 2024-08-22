Пропавшую в Маврикии челябинку нашли убитой

29-летняя челябинка Залия Шамигулова, без вести пропавшая 17 августа на острове Маврикий, найдена убитой. Об этом сегодня, 22 августа, сообщила корреспонденту chel.aif.ru тетя девушки Гульназ Туктамышова.
Об обнаружении тела сегодня утром также написал местный новостной сайт lexpress.mu. Труп с ножевыми ранениями нашли закопанным в районе Ля-Мари города Вакоа-Феникс. Подозреваемого в преступлении задержала полиция. Уточняется, что россиянку обнаружили в ходе полевого рейда сотрудники уголовного розыска города Флик-ан-Флак совместно с группой по расследованию тяжких преступлений в присутствии подозреваемого.
«Обстоятельства смерти Шамигуловой Залии на данный момент остаются неясными, но полиция продолжает расследование для выяснения фактов», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Залия Шамигулова бесследно исчезла 17 августа. Заявление о пропаже подала в местную полицию подруга, с которой челябинка отдыхала на острове. Последний раз Залию видела живой хозяйка квартиры, когда та садилась в машину к своему знакомому, чтобы уехать в город Кюрпип. Как рассказали корреспонденту chel.aif.ru родственники девушки, в этом городе жил молодой человек по имени Шихаиб Наби (Shuhaib Nabee), с которым встречалась Залия. За рулем автомобиля был друг ее бойфренда. Он отрицал свою причастность к исчезновению россиянки.