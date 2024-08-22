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В Батайске в ДТП пострадал пятилетний велосипедист

В Батайске на улице Нефтегорской в ДТП пострадал ребенок на велосипеде.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске в автомобильной аварии пострадал ребенок на велосипеде. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. ДТП произошло 21 августа около 19:30 на улице Нефтегорской.

По предварительной информации ведомства, 70-летний водитель автобуса «Вольво» при повороте налево зацепил выхлопной трубой велосипед, который держал пятилетний ребенок. В результате чего велосипед отбросило в сторону несовершеннолетнего.

— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.