В Батайске в ДТП пострадал пятилетний велосипедист

В Батайске в автомобильной аварии пострадал ребенок на велосипеде. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. ДТП произошло 21 августа около 19:30 на улице Нефтегорской.
По предварительной информации ведомства, 70-летний водитель автобуса «Вольво» при повороте налево зацепил выхлопной трубой велосипед, который держал пятилетний ребенок. В результате чего велосипед отбросило в сторону несовершеннолетнего.
— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.