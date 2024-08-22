Новосибирцу вынесли приговор за убийство кошки и кражу

Жителю Искитима вынесли приговор за кражу двух телефонов и убийство кошки. Об этом 22 августа сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
— Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному год и девять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, — сообщили в прокуратуре.
Фигурант 18 декабря украл у своей знакомой два смартфона и 17 тысяч рублей, на следующей день он забил до смерти кошку другой своей знакомой. Мужчина признал вину по всем эпизодам преступлений.
Ранее в Ноовосибирской области вынесли приговор убийце собаки.
Кирилл Вышлов.